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08 мая 2018
15:56  08 мая 2018 0

В Госдуме ответили на прогноз о ядерном ударе РФ по США. «Это попытка увеличить военный бюджет»

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, взрыв, атомная бомба, ядерный взрыв
В Госдуме прокомментировали работу американского ученого об атомных ударах РФ по СШАФото: depositphotos.com © URA.RU

В Госдуме РФ негативно отнеслись к прогнозам американского ученого, написавшего монографию о ядерном ударе России по США. Там считают, что появление такой работы имеет конкретную финансовую цель.

Как заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, речь идет о попытке обосновать увеличение расходов на военный атом в Штатах, передает «Федеральное агентство новостей». «Я думаю, моделирование этой ситуации является попыткой США увеличить бюджет на военные расходы и усилить ядерный потенциал. Сегодня Соединенные Штаты не исполняют договор, который был подписан с нашей страной, и стараются во всем обвинить Россию. А это, я считаю, явная глупость», — приводит издание слова депутата.

Швыткин заявил, что Россия, в свою очередь, не должна усиливать атмосферу напряженности или вынашивать какие-то агрессивные планы. По его мнению, помочь отношениям двух стран могли бы пути, связанные с конструктивным диалогом по тому или иному вопросу.

Как ранее сообщало «URA.RU», в США вышла монография профессора Джорджтаунского университета Мэтью Кренига «Логика американской ядерной стратегии: почему важно стратегическое превосходство». В ней он рассматривает возможность российских ядерных атак на Штаты. По его расчетам, после двух атомных ударов окажутся уничтоженными 143 американских города с населением в 98 млн. человек.

Виктор Жуков
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