07 марта 2019

Трамп забыл о жене, увидев чешского премьера. ВИДЕО

Александр Поздеев
© Служба новостей «URA.RU»
08 марта 2019 в 12:21
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Мужчины увлеклись друг другом и ушли от женФото: стоп-кадр записи встречи в Белом доме, Twitter

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попали в неловкую ситуацию. Мужчины настолько увлеклись общением друг с другом, что забыли о своих женах, сообщают американские СМИ.

На опубликованной в Twitter видеозаписи прибытия Бабиша и его жены Моники в Белый дом, Трамп приветствует гостей. «После рукопожатия американский президент и премьер Чехии отправились в Белый дом, забыв, что их ждут жены», — сообщает «Газета.ру». Американская президентша и чешская премьерша несколько секунд пребывали в замешательстве, после чего пожали плечами и последовали за мужчинами, передает телеканал 360.

К слову, это уже не первый случай, когда американский лидер забывает о своей жене. Так в октябре прошлого года Трамп оставил супругу ждать его под дождем, пока общался с журналистами, напоминают «Известия».

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