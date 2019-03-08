Мужчины увлеклись друг другом и ушли от жен Фото: стоп-кадр записи встречи в Белом доме, Twitter

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попали в неловкую ситуацию. Мужчины настолько увлеклись общением друг с другом, что забыли о своих женах, сообщают американские СМИ.

На опубликованной в Twitter видеозаписи прибытия Бабиша и его жены Моники в Белый дом, Трамп приветствует гостей. «После рукопожатия американский президент и премьер Чехии отправились в Белый дом, забыв, что их ждут жены», — сообщает «Газета.ру». Американская президентша и чешская премьерша несколько секунд пребывали в замешательстве, после чего пожали плечами и последовали за мужчинами, передает телеканал 360.

Awkward: Trump appears to leave first lady Melania Trump and Monika Babisov, wife of Czech Republic Prime Minister Andrej Babis, hanging and shrugging outside the White House. https://t.co/J6p5sPGjvr pic.twitter.com/ZirjOa74AE — Newsweek (@Newsweek) 7 марта 2019 г.

К слову, это уже не первый случай, когда американский лидер забывает о своей жене. Так в октябре прошлого года Трамп оставил супругу ждать его под дождем, пока общался с журналистами, напоминают «Известия».