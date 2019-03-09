В соцсетях не поверили представителю ДНР, заявившему об убийстве командира украинскими солдатами

Некоторые посчитали, что история об украинских пьяных солдатах-убийцах — миф Фото: Официальный сайт президента Украины

В соцсетях не поверили, что украинские солдаты могли расстрелять командира из-за замечания в употреблении алкоголя. Сомнение вызвал распространивший информацию официальный представитель оперативного командования Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

«Если бы я не знал Басурина, то может и поверил бы», — заявил пользователь с ником Sarea5761 Vak. «„Об этом сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин“. Расходимся», — сообщила Наталья Див.

Другие не выразили сомнений в подлинности информации и посмеялись над боеготовностью украинской армии. «Уставы и субординация — это пережитки москалей!» — отметил пользователь Григорий Корнилов. «Самая сильная армия в „Гейропе“. <…> Россия дрожит от Смеха», — написал Игорь Попов. «Интересно, если в ВСУ горилку в неограниченном количестве забрасывать, как скоро они друг друга перестреляют», — прокомментировал ситуацию пользователь с именем Archimedovich.

Ранее сообщалось, что 6 марта командир сделал замечание пятерым пьяным бойцам 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. После словесной перепалки двое сержантов в упор расстреляли старшего по званию. Басурин отмечал, что официально Украина не заявляет о трагедии, чтобы не подрывать авторитет вооруженных сил.