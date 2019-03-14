Путину предлагают запретить торговлю алкоголем в жилых районах

Продажу алкоголя рядом с домом хотят запретить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ограничение продажи алкоголя в жилых районах будет обсуждаться на Госсовете, который пройдет в апреле. Еще одной темой обсуждения может стать ограничение продажи спиртного гражданам не достигшим 21-летнего возраста.

Предложения по ограничению продажи алкоголя могут войти в перечень поручений президента, рассказали РБК эксперты, участвовавшие в заседании, где обсуждались эти вопросы. Если на госсовете утвердят предложения о том, что в жилых микрорайонах запретят торговать спиртным, а также продавать алкоголь лицам моложе 21 года, то правительство к декабрю этого года примет соответствующие постановления.

Как указано в проекте Стратегии формирования здорового образа жизни населения, которую подготовил Минздрав, каждый пятый российский мужчина умирает от причин, связанных с алкоголем. В 2017 году заболеваемость алкоголизмом и алкогольными психозами в России составила 1,304 млн человек. Молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет в 9% случаев умирают от отравления алкогольными напитками.