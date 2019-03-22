Росавиация отказалась от поставки канадских самолетов для Red Wings

Росавиация отказалась от поставки канадских самолетов Airbus A220-300 для российской авиакомпании Red Wings. Такое решение было принято ведомством в связи с отказом канадского регулятора Transport Canada Civil Aviation выдавать сертификат российским самолету SSJ 100 и вертолету «Ансат», пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники. Канадские лайнеры использовались только компанией Red Wings.
«Причиной отказа от контракта стала возросшая цена самолета», — отметили в Государственной транспортной лизинговой компании. В результате компания Red Wings в этом году не сможет открыть несколько маршрутов.
Ранее «URA.RU» рассказывало об инциденте, когда в аэропорту Уфы на взлете загорелся самолет авиакомпании Red Wings, вылетавший в Сочи. На борту лайнера находилось 202 пассажира. Все они были эвакуированы после посадки.