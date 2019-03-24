Пугачева удивила пользователей соцсетей архивным снимком с Буйновым. ФОТО

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
24 марта 2019 в 19:05
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Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, пугачева алла
Примадонна поздравила Буйнова с днем рожденияФото: depositphotos.com © URA.RU

Алла Пугачева удивила пользователей Instagram архивной фотографией, на которой она запечатлена вместе с певцом Александром Буйновым в молодости. Снимок звезда опубликовала на своей странице в социальной сети. Таким образом Примадонна поздравила Буйнова с днем рождения: «С Днём Рождения, БРАТ!!!» — написала певица.

Некоторые пользователи не заметили, что снимок был сделан тогда, когда еще не было современной фототехники, и раскритиковали певицу за качество фотографии. «С фотками у Аллы всегда не очень, в смысле качества. Хотя, наверное, не главное это! Главное внимание!», — прокомментировала kmarina2016. Другие посчитали, что не стоит обсуждать качество снимка. «Не надо рассуждать о качестве фотографии.Посмотрите, как счастливы», — призвала galya1925. «Хорошие времена были. Молодые, красивые», — заметила nota.tanec.

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С Днём Рождения,БРАТ!!!

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

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