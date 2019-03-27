Судебное заседание по делу еще не назначено ФОТО: pixabay

ООО «Проектная Компания «УралДорТехнологии» (УДТ) через Арбитражный суд Тюменской области требует с мэрии Тюмени 1,4 млн рублей. Иск появился в картотеке электронного правосудия.

Заявление от свердловской строительной компании к городскому департаменту дорожной инфраструктуры и транспорта появилось 26 марта. В качестве третьих лиц в деле указано управление государственной экспертизы проектной документации Тюменской области. О причинах, которые побудили свердловскую фирму требовать с тюменского департамента больше миллиона рублей, в картотеке суда не сообщается.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе мэрии Тюмени и у руководства УДТ не удалось. Туда был отправлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.

Ранее «URA.RU» сообщало, что компания «Уралдортехнологии» стала подрядчиком работ по благоустройству Шарташского лесопарка в Екатеринбурге. По имеющимся данным, УДТ входит в «Трест Уралтранспецстрой», который считается дружественным старой команде мэрии Екатеринбурга — в том числе бывшему первому заместителю губернатора Свердловской области Владимиру Тунгусову.