У губернатора Куйвашева появился повод для разговора с Путиным

Куйвашев примет участие в заседании совета по развитию спорта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 27 марта примет участие в заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, которое проведет президент РФ Владимир Путин. Ожидается, что на нем глава региона представит заявку Екатеринбурга на право проведения Всемирной летней универсиады в 2023 году.

«По предварительным данным, участниками универсиады в Екатеринбурге могут стать представители 150 государств. Мы рассчитываем, что в Свердловскую область в период соревнований приедет более 200 тысяч человек из России и стран зарубежья», — приводят слова Куйвашева в департаменте информационной политики области. Заседание совета при президенте пройдет на площадке Олимпийского центра синхронного плавания Анастасии Давыдовой. Планируется, что во время посещения центра Путин также встретится с победителями зимней универсиады, прошедшей в Красноярске.

В середине марта стало известно, что Екатеринбург начал готовить заявочную книгу на Универсиаду-2023. Заявка должна быть подана в Международную федерацию студенческого спорта (FISU) до 10 июня. Решение о месте проведения соревнований будет принято в июле в исполкоме FISU в Неаполе.