Советник Путина и зять Ельцина выдвинут в совет директоров МТС

Валентин Юмашев выдвинут в совет директоров МТС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Советник российского лидера Владимира Путина на общественных началах, бывший глава администрации президента Бориса Ельцина — Валентин Юмашев — выдвинут в совет директоров МТС (ПАО «Мобильные телесистемы»). Информацию об этом распространила телекоммуникационная компания.

Юмашев, по данным РБК, выдвинут советом в качестве независимого директора. Также в списке кандидатов, помимо прочих, директор и зампредседателя совета директоров АФК «Система» Феликс Евтушенков. Всего в списке — девять человек. Голосование запланировано на 27 июня на годовом собрании акционеров МТС.

Валентину Юмашеву, уроженцу Перми, сейчас 61 год. В 1996 году он занял пост советника президента Ельцина по вопросам взаимодействия со СМИ, а через год возглавил администрацию главы государства. Эту должность он занимал до 1998 года. По данным из открытых источников, сейчас он является советником Путина на общественных началах. Дочь Юмашева от первого брака была замужем за бизнесменом Олегом Дерипаской. Вторым браком женат на дочери Бориса Ельцина — Татьяне Дьяченко.