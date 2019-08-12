В Госдуме придумали, как заставить аптеки продавать дешевые лекарства

И на дешевые, и на дорогие препараты в России могут установить единую наценку Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

В российских аптеках может появиться фиксированная наценка на лекарства. Об этом сообщила депутат Госдумы Елена Панина, которая руководит межфракционной группой по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарств.

По данным « Коммерсанта », парламентарии планируют изменить условия получения прибыли аптек, установив фиксированную наценку на лекарства. «Это позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от их стоимости», — передает издание слова Паниной. Она уточнила, что четкие критерии будут определены совместно с представителями сферы.

Источник газеты, знакомый с ходом работы над изменениями, уточнил, что речь может идти о единой наценке препараты, которые входят в группы с одним международным непатентованным наименованием и формой выпуска. Это позволит избежать приоритетной продажи дорогих лекарств с высокой наценкой для извлечения максимальной прибыли.

Ранее, исследование маркетингового агентства DSM Group показало, что дешевые препараты стали пропадать из ассортимента. Аналитики связали это с тем, что дорогие лекарства делают 43% выручки для аптек. Так, впервые за три года продажи препаратов дороже 500 рублей выросли на 7,8%, напоминает «Утро.ру».

В то же время исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина пояснила, что аптеки не отказываются от дешевых препаратов, пишет «Национальная служба новостей». Однако, по ее словам, с точки зрения продаж бизнесу выгоднее реализовать дорогие лекарства.