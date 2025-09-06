Украинский журналист-расследователь Александр Тахтай, известный критикой вооруженных сил Украины и публикациями о нарушениях украинских военных в Сумской области, убит в Сумах. Информацию об этом поделились в силовых структурах.
«Критиковавший власть и силовиков украинский журналист-расследователь Александр Тахтай убит в Сумах. Ранее месяц назад на него уже было совершено покушение», — рассказал собеседник РИА Новости. Он подчеркнул, что журналист занимался расследованиями в отношении руководителей Сумской областной государственной администрации, полиции и ВСУ.
Собеседник уточнил, что Тахтай регулярно публиковал материалы о коррупции и злоупотреблениях среди украинских чиновников и военных. Последние расследования были связаны с деятельностью местных властей и командования армии в регионе.
