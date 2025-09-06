Посол Нечаев: поставки немецких ракет Украине изменят отношения РФ и ФРГ

Возможные поставки Германией дальнобойных ракет Taurus Украине приведут к новому качеству в двусторонних отношениях Москвы и Берлина. Это связано с вероятным участием немецких военнослужащих в управлении данными системами вооружений, что станет принципиально иным подходом. Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
«Если такие поставки дальнобойного оружия будут осуществлены, это будет новое качество наших двусторонних отношений, и об этом не могут не знать в Германии. Управлять данной системой вооружения, по его словам, украинские военные не могут. Это будут делать, скорее всего, немецкие военнослужащие. И это будет уже совсем другой подход», — подчеркнул дипломат, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.
Дипломат также отметил, что в настоящее время правительство Германии старается уходить от конкретных ответов по вопросу поставок, и готовности к ним не наблюдается. Он напомнил о предупреждениях президента РФ Владимира Путина о том, что передача нового вооружения не способствует завершению конфликта, а лишь увеличивает количество жертв и приведет к разрушению отношений между Москвой и Берлином. Украина давно запрашивает у Германии ракеты Taurus, которые являются аналогом британских Storm Shadow, но обладают большей дальностью.
Ранее URA.RU сообщало, что ФРГ не станет стороной конфликта на Украине, несмотря на поставки оружия Киеву. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Он подчеркнул, что позиция Берлина остается неизменной и главная задача сейчас — приложить усилия для прекращения боевых действий.
