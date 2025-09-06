infoBRICS: Зеленский в панике из-за предложения Путина

Президент Украины Владимир Зеленский опасается личной встречи с президентом России Владимиром Путиным, так как привык действовать только при поддержке западных лидеров. Об этом сообщил каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для портала InfoBRICS.
«Российский президент, очевидно, все еще надеется на дипломатическое решение конфликта путем переговоров. Он общается со всеми заинтересованными сторонами, кроме Зеленского, который должен быть больше всех заинтересован в сохранении своей страны и народа. Зеленский боится такой встречи», — говорится в материале InfoBRICS.
По информации автора, Зеленский регулярно координирует свои действия с представителями Евросоюза и лидерами Франции и Германии. Если бы украинский президент поехал в Москву, ему пришлось бы встретиться с Путиным один на один и вести разговор на русском языке, которым оба свободно владеют. Это, по мнению Аделя, могло бы лишить Зеленского привычной поддержки и поставить его в уязвимое положение.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, если переговоры тщательно подготовят, передает 360.ru. Такое заявление Путин сделал во время выступления на пресс-конференции по завершении четырехдневного визита в Китай. Он также отметил, что безопасность Украины нельзя обеспечить за счет российских интересов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.