06 сентября 2025

infoBRICS: Зеленский в панике из-за предложения Путина

Зеленский боится личной встречи с Путиным
Зеленский боится личной встречи с Путиным Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский опасается личной встречи с президентом России Владимиром Путиным, так как привык действовать только при поддержке западных лидеров. Об этом сообщил каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для портала InfoBRICS.

«Российский президент, очевидно, все еще надеется на дипломатическое решение конфликта путем переговоров. Он общается со всеми заинтересованными сторонами, кроме Зеленского, который должен быть больше всех заинтересован в сохранении своей страны и народа. Зеленский боится такой встречи», — говорится в материале InfoBRICS.

По информации автора, Зеленский регулярно координирует свои действия с представителями Евросоюза и лидерами Франции и Германии. Если бы украинский президент поехал в Москву, ему пришлось бы встретиться с Путиным один на один и вести разговор на русском языке, которым оба свободно владеют. Это, по мнению Аделя, могло бы лишить Зеленского привычной поддержки и поставить его в уязвимое положение.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, если переговоры тщательно подготовят, передает 360.ru. Такое заявление Путин сделал во время выступления на пресс-конференции по завершении четырехдневного визита в Китай. Он также отметил, что безопасность Украины нельзя обеспечить за счет российских интересов.

