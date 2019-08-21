Ракетные испытания США, из-за которых срочно собирают Совбез ООН, назвали ловушкой для России

Ракетные испытания США, ставшие поводом для внеочередного заседания Совбеза ООН, являются ловушкой для России. Так Вашингтон втягивает Москву в гонку вооружений, считает глава Центра изучения проблем национальной безопасности Александр Жилин. При этом, по словам эксперта, рассчитывать на сотрудничество с Китаем России также не стоит.
«Испытания, которые проводят США, вынуждают Россию развернуть свое оружие в сторону Европы, где эти ракеты и будут размещаться в дальнейшем. Фактически и страны ЕС будут взяты в заложники, и нас втянут в новую гонку вооружений. Все как во времена СССР», — указал военный эксперт в разговоре с «URA.RU». Жилин считает, что сами Штаты уже не делают ставку именно на ракеты, а занимаются другими видами вооружений: «Трамп еще в начале своего президентского срока сказал, что США приступают к глубокому перевооружению армии на оружие, которое основано на новых физических принципах».
Как пояснил Жилин, больше всего России стоит опасаться сближения Китая и США, поскольку в течение года страны активно обсуждают варианты договора о стратегическом сотрудничестве. В случае подписания этого документа Россия получит в качестве оппонента союз двух свехдержав. «Нужно понимать, что торговые войны между Пекином и Вашингтоном — это всего лишь притирка. В реальности они рассчитывают на стратегическое сотрудничество, а у нас с Китаем всего лишь добрососедские отношения. Причем на условиях, которые навязывает нам Китай», — считает собеседник агентства.
Внеочередное заседание ООН пройдет по инициативе России и Китая в четверг, 22 августа. Поводом для встречи послужили военные испытания США. 19 августа Пентагон сообщил о запуске крылатой ракеты наземного базирования с характеристиками, запрещенными договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).