Порошенко призвал Зеленского напомнить Западу о российской «угрозе»

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал Киев напомнить Европе об «угрозе» России. С таким советом он обратился к нынешнему главе страны Владимиру Зеленскому. Трансляция выступления политика появилась в Facebook.
«Попытки умиротворения агрессора только разжигают его аппетит. Об этом Украина должна напомнить лидерам тех стран, которые соберутся в Польше, чтобы отметить 80-ю годовщину начала Второй мировой войны. [Президента РФ Владимира] Путина там не будет, и за это особая благодарность Варшаве», — сказал Порошенко.
Также Порошенко выступил против возвращения России в формат G8. По его мнению, это обосновано тем, что Москву исключили из «элитного клуба» из-за Крыма и Донбасса, конфликт из-за которых не исчерпан.
В 2019 году польские власти не пригласили Путина на мероприятия по случаю очередной годовщины начала Второй мировой войны. В Госдуме РФ этот шаг назвали проявлением «традиционной русофобии».