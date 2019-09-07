Захарова обвинила США в жульничестве с допинговым скандалом американского спортсмена

Захарова неприятно удивлена решением антидопингого агентства США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что антидопинговое агентство Соединенных Штатов Америки (USADA) поступило нечестно, сняв обвинения с американского бегуна Кристиана Коулмана. Об этом российский политик написала на своей странице в Facebook.
«Чистый спорт? Чистое жульничество», — высказала мнение Захарова.
В 2018 году спортсмен не сдавал анализы на наличие допинга во время тестов трижды, но USADA замяло эту ситуацию, заверив, что в течение года бегун пропустил всего два допинг-теста, что не является нарушением антидопинговых правил. Теперь американский спортсмен сможет принять участие в чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, а также в Олимпиаде-2020, сообщает деловая газета «ВЗГЛЯД».