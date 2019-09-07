06 сентября 2019

Захарова обвинила США в жульничестве с допинговым скандалом американского спортсмена

© Служба новостей «URA.RU»
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Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, портрет, захарова мария, пмэф-2016
Захарова неприятно удивлена решением антидопингого агентства СШАФото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что антидопинговое агентство Соединенных Штатов Америки (USADA) поступило нечестно, сняв обвинения с американского бегуна Кристиана Коулмана. Об этом российский политик написала на своей странице в Facebook.

«Чистый спорт? Чистое жульничество», — высказала мнение Захарова.

В 2018 году спортсмен не сдавал анализы на наличие допинга во время тестов трижды, но USADA замяло эту ситуацию, заверив, что в течение года бегун пропустил всего два допинг-теста, что не является нарушением антидопинговых правил. Теперь американский спортсмен сможет принять участие в чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, а также в Олимпиаде-2020, сообщает деловая газета «ВЗГЛЯД».

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