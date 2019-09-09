Россия предложила Украине огромную скидку на газ на особых условиях

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«Газпром» не сможет сразу включить «Северный поток — 2» и вторую нить «Турецкого потока» на полную мощностьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава «Газпрома» Алексей Миллер может снизить стоимость газа для Украины на 25%, если с компанией будет заключен прямой контракт. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает сайт Кремля.

«В случае заключения прямого договора на поставку газа с „Газпромом“ цена газа для конечного потребителя на Украине может быть на 25% ниже текущего уровня», — сказал Миллер. Глава компании добавил, что от способа поставки зависит то, какие газотранспортные мощности нужно будет гарантировать для подачи топлива.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что предложение скидки в обмен на заключение прямых поставок связано с запуском «Северного потока — 2» и второй нити «Турецкого потока». Дело в том, что «Газпром» не сможет сразу включить газопроводы на полную мощность, уточняет «Царьград».

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