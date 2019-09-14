Стало известно, кого Трамп назначит своим советником вместо Болтона

Дональд Трамп ищет себе менее конфликтного сотрудника Фото: The White House

Президент США Дональд Трамп может назначить своим новым советником по нацбезопасности спецпредставителя Штатов по делам заложников Роберта О’Брайена. По данным газеты The Washington Post, глава США провел собеседование с кандидатом на должность в минувшую пятницу.

Издание сообщило, что американские власти считают О’Брайена «безопасным выбором» из-за его налаженных отношений с представителями Госдепа и Пентагона, пишет RT.

10 сентября Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона, поскольку был не согласен со многими его предложениями. Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков заявлял, что отставка Джона Болтона пойдет на пользу международной дипломатии.