Руководство тюменского аэропорта «Рощино» возмутилось опубликованием видео нового этапа реконструкции аэровокзала и прилегающей территории. Субподрядчика «ЛенАэроПроект», который опубликовал на своем официальном канале YouTube ролик с концепцией, попросили в срочном порядке его удалить, сообщили «URA.RU» в пресс-службе «Рощино».
«Этот проект не был согласован с руководством, более того — по нему не проведены никакие расчеты. По сути, это просто концепт, к тому же не принятый и не одобренный нами», — сообщили в пресс-службе аэропорта. Разработка проекта была заказана компании Meridian Development, именно с ними у «Рощино» подписан контракт. «ЛенАэроПроект» является их субподрядчиком. В «ЛенАэроПроект» на звонок «URA.RU» ни по одному из указанных номеров на официальном сайте не ответили.
В видеоролике видно, что существующее здание для выдачи багажа будет снесено, а его территорию используют для расширения территории аэровокзала. Согласно техзаданию, опубликованному ранее, к существующим 27 тыс. площади аэровокзала прибавится еще 17 тыс. кв. м. Парковка будет расширена до офиса Utair.
Как ранее сообщало «URA.RU», строительство должно начаться в 2020 году, на вторую очередь реконструкции потратят порядка 1,3 млрд рублей. По данным системы СБИС, 57-процентный пакет акций АО «Терминал Рощино» принадлежит Тюменской области, а еще 41,16% — у правительства Ямала. Право управления находится в руках компании «Новапорт», которая входит в группу AEON миллиардера Романа Троценко.