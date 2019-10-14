13 октября 2019

В Израиле призвали отказаться от поездок в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
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Рок-фестиваль «Нашествие-2017», первый день. Завидово, Тверь, турист, флаг израиля
Израильтян попросили не ездить в РФ до освобождения их соотечественницыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Гражданам Израиля следует отказаться от поездок в Россию до тех пор, пока там удерживается их соотечественница Наама Иссахар, осужденная за перевозку наркотиков. С таким призывом к израильтянам выступило руководство страны.

Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на радиостанцию Армии обороны Израиля «Галей ЦАХАЛ». По данным журналистов, представители власти страны ждут, что девушку можно будет обменять на российского хакера Алексея Буркова, который находится в Израиле. Пока этого не произойдет, израильтянам советуют воздержаться от визитов в Россию.

Нааму Иссахар задержали в аэропорту Шереметьево весной этого года, в ее багаже нашли девять граммов гашиша, напоминает «Национальная служба новостей». На прошлой неделе Химкинский городской суд приговорил девушку к 7,5 года колонии общего режима. Президент Израиля Реувен Ривлин обратился к российскому главе Владимиру Путину с просьбой помиловать 25-летнюю туристку, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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