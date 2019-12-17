На Кавказе студента оштрафовали за отрывок из «Списка Шиндлера»

Студент разметил в социальной сети кадры из фильма в 2014 году Фото: стоп-кадр фильма «Список Шиндлера»

19-летнего студента Северо-Осетинского госуниверситета обвинили в экстремизме за публикацию отрывка из кинофильма «Список Шиндлера». Молодой человек разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» фрагмент кинокартины, где фигурирует нацистская символика. Суд оштрафовал его на тысячу рублей.

«Правонарушение было совершено молодым человеком еще в 13-летнем возрасте, однако сотрудники Центра по противодействию экстремизму выявили публикацию только сейчас», — пишет портал «Кавказ.Реалии». Отмечается, что кадр из фильма был признан пропагандирующим фашизм, так как в нем фашист убивает человека еврейской национальности.

Адвокат молодого человека сделал заявление, что будет обжаловать это решение суда. Студент боится, что наличие судимости за экстремизм может негативно повлиять на его дальнейшую жизнь.

Ранее депутаты Госдумы поддержали закон, который разрешает показывать нацистские и экстремистские символы и атрибуты. Однако при этом должны соблюдаться определенные условия, а именно «формирование негативного отношения к нацизму и экстремизму, отсутствие признаков пропаганды или оправдания этой идеологии», напоминает телеканал 360.