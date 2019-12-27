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Сегодня 27 декабря, пятница. И вот главные новости за день:
В РПЦ изменили правила крещения детей. Протодиакон Андрей Кураев объяснил, зачем в православной церкви избавились от старых порядков. Духовник считает, что так патриарх Кирилл хочет исправить ошибки прошлого.
Глава Минобороны Сергей Шойгу сделал новогодний подарок военнослужащим. Он объявил 31 декабря выходным днем для военных.
Украине удалось взыскать первый штраф за полеты над Крымом. Заслуженный пилот РФ рассказал, чем это опасно для России.
В Казахстане разбился пассажирский самолет, выполнявший рейс Алма-Ата — Нур-Султан. Погибли больше десяти человек, в том числе и высокопоставленный генерал. Выживший пассажир лайнера раскрыл подробности катастрофы.
Медсестра рассказала, как полковник Росгвардии подменил мочу сына — виновника смертельной аварии в Екатеринбурге. Она сообщила, как именно отец Владимира Васильева заменил пробирку в смотровой комнате.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала на новогоднем корпоративе. При этом Захарова отметила, что отдыхает так же «ударно», как и работает.