В Минздраве ответили на слухи об отказе в высокотехнологичной помощи пожилым пациентам

Минздрав опроверг информацию о ограничении в оказании ВМП пенсионерам Фото: Илья Московец © URA.RU

Пациентам, в том числе страдающим старческой астенией, может быть оказана высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП). Об этом заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

В конце прошлого года Минздрав внес изменения в порядок организации медицинской помощи по профилю «Гериатрия», по которым из перечня оказываемых услуг исключается ВМП. Однако в ведомстве опровергли информацию о том, что теперь эта услуга станет недоступной для пожилых пациентов. «Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сегодня перечень видов ВМП установлен Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. В пресс-службе Минздрава РФ уточнили, что медицинские показания к оказанию ВМП определяет лечащий врач медучреждения, в которой пациент проходит диагностику и лечение.