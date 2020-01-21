В Минобрнауки рассказали, на кого чаще всего учатся иностранцы в России

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Студенты УрФУ около приемной иностранных граждан. Екатеринбург, скамейка, уральский федеральный университет, баннер, тайванцы, иностранцы, студенты, supreme
В России учится 31 тысяча иностранных студентовФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Чаще всего иностранные абитуриенты приезжают в Россию, чтобы стать экономистами, юристами и специалистами по международным отношениям. Такими данными с изданием News.ru поделились в Минобрнауки.

В министерстве обозначили еще два направления подготовки, которые вместе с тремя самыми популярными образуют топ-5. Это «Менеджмент» и «Лингвистика». «По одному человеку проходят обучение искусству народного пения, библиотечно-информационной деятельности, публичной политике и социальным наукам, конфликтологии, технологии и проектированию текстильных изделий, а также лазерным технике и технологиям», — пишет издание.

Если речь заходит о специалитете, то иностранные граждане идут учиться на лечебное дело, стоматологию и таможенное дело. В магистратуру чаще всего идут за образованием юриста, экономиста и специалиста по международным отношениям.

Отмечается, что всего в России обучается 31 тысяча иностранных студентов. При этом в 2018 году таких студентов было 30,2 тысячи.

Ранее сообщалось, что в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах. Кроме того, глава государства поручил увеличить количество квот на целевое обучение в медицинских вузах до 70-75%.

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© Служба новостей «URA.RU»
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