24 марта 2020

Трамп: экономическая рецессия может быть страшнее пандемии коронавируса

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Митинг у американского консульства против геноцида русских. Екатеринбург, америка, флаг сша
По мнению Дональда Трампа, нужно улучшить экономическую ситуацию, чтобы не было ужасных последствийФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Экономическая нестабильность может быть страшнее пандемии коронавируса. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил президент США Дональд Трамп.

«Много людей умирают от гриппа, но вы потеряете еще больше людей, если страна будет в сильнейшей рецессии или депрессии. Люди будут погибать, будут тысячи суицидов», — цитирует РИА «Новости» президента Америки. Чтобы не было ужасных последствий, нужно улучшить экономическую ситуацию, считает политик. По словам Трампа, «мы можем следовать социальному дистанцированию и ходить на работу». Для этого нужно стараться больше работать и чаще мыть руки, отметил президент. Кроме того, Трамп призвал людей не жать друг другу руки.

В настоящий момент в мире уже более 405 тысяч зараженных коронавирусом. Выздороветь удалось более 105 тысячам человек, более 18 тысяч погибли.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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