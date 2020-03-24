Трамп: экономическая рецессия может быть страшнее пандемии коронавируса

По мнению Дональда Трампа, нужно улучшить экономическую ситуацию, чтобы не было ужасных последствий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Экономическая нестабильность может быть страшнее пандемии коронавируса. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил президент США Дональд Трамп.

«Много людей умирают от гриппа, но вы потеряете еще больше людей, если страна будет в сильнейшей рецессии или депрессии. Люди будут погибать, будут тысячи суицидов», — цитирует РИА «Новости» президента Америки. Чтобы не было ужасных последствий, нужно улучшить экономическую ситуацию, считает политик. По словам Трампа, «мы можем следовать социальному дистанцированию и ходить на работу». Для этого нужно стараться больше работать и чаще мыть руки, отметил президент. Кроме того, Трамп призвал людей не жать друг другу руки.

В настоящий момент в мире уже более 405 тысяч зараженных коронавирусом. Выздороветь удалось более 105 тысячам человек, более 18 тысяч погибли.