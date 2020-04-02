Российские военные медики зафиксировали странные случаи смерти от коронавируса в Италии

Военные вирусологи из России рассказали о странных случаях смерти от коронавируса в Италии. Об этом сообщает сайт argumenti.ru.
«В городе Громо было зарегистрировано несколько случаев, когда люди, у которых диагностировали COVID-19, умирали во сне, хотя серьезных симптомов болезни у них не было», — передает издание. Отмечается, что в одном из пансионатов города таким образом скончались пять пациентов.
В настоящий момент в Громо прибыла еще одна группа врачей-вирусологов и дезинфекторов российской гуманитарной миссии. Они проводят дезинфекцию пансионата с 70-процентным раствором спирта. Стены здания обрабатывают не только внутри, но и снаружи.
По информации «Национальной службы новостей», Россия отправила в Италию 14 самолетов, которые доставили в страну вирусологов, эпидемиологов и врачебно-сестринские бригады, а также мобильные авторазливочные станции для дезинфекции.
Согласно данным сайта coronavirus-monitor.ru, в Италии зафиксировано 110 тысяч случаев заболевания. 13 тысяч человек скончались.
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