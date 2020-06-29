Синий и голубой займут в моде сильные позиции благодаря средствам защиты от коронавируса, считает Александр Васильев Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Медицинские маски и одноразовые перчатки уже нашли отражение в моде и продолжат задавать тренды. Об этом заявил ведущий программы «Модный приговор», историк моды Александр Васильев.

«Перчатки чаще всего делают синего или голубого цвета. Это будет вводить тренд на одежду соответствующих цветов», — спрогнозировал Васильев в беседе с ТАСС.

Маски, по словам эксперта моды, тоже стали частью гардероба. Васильев сравнил различные дизайнерские маски с паранджой, которую тоже расписывают и украшают разными элементами. При этом одноразовые маски все-таки лучше тканевых, напомнил историк моды, подчеркнув, что они являются только аксессуаром и не являются средством защиты. Маски останутся в мировой моде на ближайшие пять лет, прогнозирует Васильев. По словам телеведущего, пандемия задержится надолго.

Комментируя жизнь «Модного приговора» в эпоху пандемии, Васильев отметил, что сам успел переболеть COVID-19. Эксперт напомнил, что во время болезни передачу вели Валдис Пельш и Дмитрий Дибров. По мнению Васильева, они прекрасно справились с работой, а в тонкостях моды им помогала другая ведущая «Модного приговора» Эвелина Хромченко.

До этого Александр Васильев комментировал свое состояние во время болезни. В частности, телеведущий признавался, что боялся приступать к съемкам, опасаясь второй волны коронавируса, пишут «Дни.ру».

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