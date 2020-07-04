В России скончались больше 10 тысяч человек с коронавирусом

Общее число россиян с коронавирусом превысило 670 тысяч Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в России зафиксировано 6 632 новых случая коронавируса. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«Выявлено 6 632 новых случая», — говорится в сводке штаба. Скончались за сутки 168 пациентов с коронавирусом, вылечились 8 986.

Больше всего новых заражений COVID-19 в Москве (+680). На втором месте Московская область (+275), на третьем — ХМАО (+273). В Свердловской области, по данным штаба, заболели 268 человек. В ЯНАО — 197. В Челябинской области — 128. В Тюменской области — 81. В Курганской области — 54. В Пермском крае — 41.

Общее число заражений в России достигло 674 515. Умерли 10 027 человек полностью выздоровели — 446 879.

Ранее, 3 июля, в России было зафиксировано 6 718 случаев коронавирусной инфекции. При этом резко выросло число смертей — скончались 176 пациентов. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что никто не знает, когда в России закончится распространение заболевания, пишет агентство Nation News.

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