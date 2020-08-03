Сегодня, 4 августа, — 237-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 147-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным coronavirus-monitor.ru, число зараженных в мире достигло 18 443 564. За минувшие сутки было выявлено 213 448 новых случаев заражения. Вылечились 11 667 033 (+ 228 553), жертвами стали 697 886 (+4 378) пациентов.
Лидерство по количеству зараженных в мире удерживают США. Там уже 4 862 174 заболевших. На втором месте антирейтинга находится Бразилия, где 2 751 665 инфицированных. Далее следует Индия — 1 855 331 случая заражения. Россия в этом списке занимает четвертое место — инфекцией заразились 856 871 человек.
Вакцина от коронавируса
Первая российская вакцина от коронавируса будет зарегистрирована в течение 10 дней. Планируется, что это произойдет 10 августа или даже раньше. При этом массовое производство планируют начать в сентябре. У
В США же уверены, что вакцина будет готова до конца года. Президент страны Дональд Трамп отметил, что в США при работе над вакциной «сочетают скорость работы и безопасность». Тем временем в ВОЗ обеспокоены, что
А пока российский препарат от коронавируса «Авифавир» закупают более 15 стран. Сегодня фонд объявил о начале поставок препарата в ЮАР и в ряд стран Латинской Америки. Также поставки препарата осуществляются в страны ближнего зарубежья.
Коронавирус в России
За сутки в России выявлено более пяти тысяч больных коронавирусом. При этом двум регионам страны удалось избежать новых заражений. Речь идет о Ненецком и Чукотском автономных округах. 26,2% новых больных оказались бессимптомниками. Число новых больных COVID в РФ планомерно снижается. Так, в Екатеринбурге из-за этого снизили коечный фонд на 40%. Места будут использовать в первую очередь для оказания плановой медпомощи пациентам.
Однако расслабляться не стоит, советуют ученые. Страну ждет новая вспышка COVID-19. Возвращение россиян с курортов может спровоцировать резкий рост заболеваемости коронавирусом в сентябре. В ряде регионов страны уже зафиксирована негативная динамика. При этом некоторым субъектам РФ может потребоваться допфинансирование в случае второй волны. Кроме этого, в стране может вырасти количество заболеваний, вызванных радиацией. Причиной всему — компьютерная томография.
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко нашел виновных в нагнетании паники вокруг коронавируса. По его мнению, это СМИ. В их работе он увидел элементы террористической информационной угрозы и даже гибридной войны. Также стало известно, что каждая третья утечка данных о пациентах с COVID в мире пришлась на Россию.
Ситуация в мире
Мир накрывает вторая волна коронавируса. Австралийский Мельбурн усиливает карантинные меры из-за распространения коронавируса: там закрывают магазины, фабрики и заводы сокращают производство. В английском Манчестера рост числа новых случаев Covid-19 квалифицирован как чрезвычайная ситуация. Власти также вернули карантинные меры. Несколько французских городов с сегодняшнего дня решили сделать обязательным ношение масок на улице. Это также связано с ростом числа новых случаев.
ВОЗ объявила, что коронавирус перенесли только 10% жителей планеты. Больше всего переболевших — среди медицинских работников. Врач-инфекционист считает, что
Предок коронавируса появился еще 70 лет назад. Ученые выяснили, что переносчиком этого возбудителя также были летучие мыши. По данным специалистов, предшественник SARS-CoV-2 был активен с 1948 по 1982 год.
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