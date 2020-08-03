ВОЗ: коронавирус перенесли только 10% жителей планеты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 4 августа, — 237-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 147-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным coronavirus-monitor.ru, число зараженных в мире достигло 18 443 564. За минувшие сутки было выявлено 213 448 новых случаев заражения. Вылечились 11 667 033 (+ 228 553), жертвами стали 697 886 (+4 378) пациентов.

Лидерство по количеству зараженных в мире удерживают США. Там уже 4 862 174 заболевших. На втором месте антирейтинга находится Бразилия, где 2 751 665 инфицированных. Далее следует Индия — 1 855 331 случая заражения. Россия в этом списке занимает четвертое место — инфекцией заразились 856 871 человек.

Вакцина от коронавируса

Первая российская вакцина от коронавируса будет зарегистрирована в течение 10 дней. Планируется, что это произойдет 10 августа или даже раньше. При этом массовое производство планируют начать в сентябре. У испытывавших вакцину добровольцев сформировался иммунитет к коронавирусу. Как отмечается, итоговое обследование не выявило побочных эффектов у добровольцев.

В США же уверены, что вакцина будет готова до конца года. Президент страны Дональд Трамп отметил, что в США при работе над вакциной «сочетают скорость работы и безопасность». Тем временем в ВОЗ обеспокоены, что идеальное средство против коронавируса могут никогда не изобрести.

А пока российский препарат от коронавируса «Авифавир» закупают более 15 стран. Сегодня фонд объявил о начале поставок препарата в ЮАР и в ряд стран Латинской Америки. Также поставки препарата осуществляются в страны ближнего зарубежья.

Коронавирус в России

За сутки в России выявлено более пяти тысяч больных коронавирусом. При этом двум регионам страны удалось избежать новых заражений. Речь идет о Ненецком и Чукотском автономных округах. 26,2% новых больных оказались бессимптомниками. Число новых больных COVID в РФ планомерно снижается. Так, в Екатеринбурге из-за этого снизили коечный фонд на 40%. Места будут использовать в первую очередь для оказания плановой медпомощи пациентам.

Однако расслабляться не стоит, советуют ученые. Страну ждет новая вспышка COVID-19. Возвращение россиян с курортов может спровоцировать резкий рост заболеваемости коронавирусом в сентябре. В ряде регионов страны уже зафиксирована негативная динамика. При этом некоторым субъектам РФ может потребоваться допфинансирование в случае второй волны. Кроме этого, в стране может вырасти количество заболеваний, вызванных радиацией. Причиной всему — компьютерная томография.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко нашел виновных в нагнетании паники вокруг коронавируса. По его мнению, это СМИ. В их работе он увидел элементы террористической информационной угрозы и даже гибридной войны. Также стало известно, что каждая третья утечка данных о пациентах с COVID в мире пришлась на Россию.

Ситуация в мире

Мир накрывает вторая волна коронавируса. Австралийский Мельбурн усиливает карантинные меры из-за распространения коронавируса: там закрывают магазины, фабрики и заводы сокращают производство. В английском Манчестера рост числа новых случаев Covid-19 квалифицирован как чрезвычайная ситуация. Власти также вернули карантинные меры. Несколько французских городов с сегодняшнего дня решили сделать обязательным ношение масок на улице. Это также связано с ростом числа новых случаев.

ВОЗ объявила, что коронавирус перенесли только 10% жителей планеты. Больше всего переболевших — среди медицинских работников. Врач-инфекционист считает, что на Земле пандемия коронавируса еще не вышла на плато . При этом в организации предупредили, что коронавируса умирают в 6 раз больше, чем от гриппа . Уровень смертности от COVID-19 приблизительно оценен в 0,6%. Этот же показатель для сезонного гриппа составляет около 0,1%.

Предок коронавируса появился еще 70 лет назад. Ученые выяснили, что переносчиком этого возбудителя также были летучие мыши. По данным специалистов, предшественник SARS-CoV-2 был активен с 1948 по 1982 год.