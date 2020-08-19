Норвегия высылает российского дипломата после шпионского скандала

Дипломат из РФ будет вынужден покинуть Норвегию Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Норвегия высылает российского дипломата на фоне шпионского скандала. Ранее в стране был задержан норвежский гражданин по подозрению в передаче важной информации иностранному государству. Об этом сообщили в МИД Норвегии.

«Сотрудника российского посольства попросят покинуть Норвегию потому, что он совершил действия, которые не соответствуют его статусу и роли как дипломата», — цитирует ТАСС ведомство. По данным норвежской телерадиокомпании NRK, высылаемый российский дипломат работал в торговом отделе посольства РФ. Он объявлен в Норвегии персоной нон грата — это означает, что он не сможет вернуться на территорию королевства.

По данным СМИ, посольство России было проинформировано о высылке сотрудника днем 18 августа. У дипломата есть 72 часа, чтобы покинуть страну.

Ранее власти Словакии приняли решение выслать из страны российских дипломатов. Сотрудники посольства РФ в Словакии также были объявлены в республике персонами нон грата.

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