В Госдуме ответили на высылку российского дипломата из Норвегии

По мнению Леонида Слуцкого, Россия даст адекватный ответ норвежским властям Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Высылка российского дипломата из Норвегии — очередное звено в череде дипломатических скандалов и следствие «русофобской истерии». Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, Россия даст адекватный ответ норвежским властям, но эта ситуация не способствует улучшению отношений двух стран.

Как заявил Слуцкий, в последние месяцы дипломатические скандалы сотрясают ряд европейских стран. «Везде один и тот же почерк — бездоказательные обвинения и громкие объявления персонами нон грата с предварительным анонсом в СМИ», — цитирует ТАСС депутата Госдумы. По его мнению, все это может быть следствием «русофобской истерии», которую активно культивируют на Западе.

Ранее стало известно, что Норвегия высылает российского дипломата на фоне шпионского скандала. По данным NRK, высылаемый дипломат работал в торговом отделе посольства РФ. Решение связано с задержанием норвежского гражданина по подозрению в передаче важной информации иностранному государству. В начале августа власти Словaкии также высылали из страны трех дипломaтов РФ по обвинению в шпионaже. Речь шла о сотрудниках российских спецслужб, напоминает «Национальная служба новостей».

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