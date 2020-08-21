Участники «Правого сектора», запрещенной организации на территории РФ, переправляют оружие и боеприпасы в Белоруссию. Об этом на брифинге заявил начальник управления народной милиции самопровозглашенной ЛНР Ян Лещенко.
«Отдельные обнаглевшие [украинские] пограничники вышли на новый уровень заработка, организовав транспортировку оружия в республику Беларусь», — сказал Лещенко. По его информации, с начала 2020 года украинские радикалы переправили в Белоруссию десять автоматов АК-74, 23 пистолета ПМ, 50 свето-шумовых гранат и пять тысяч патронов к стрелковому оружию.
Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов. Позже на предприятиях рабочие устроили забастовки. Протестующие не согласны с победой действующего главы государства Александра Лукашенко, который, по официальным данным, набрал более 80% голосов, передает агентство Nation News. Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что в белорусских протестах принимают участие украинские футбольные фанаты, пишет «Национальная служба новостей».
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.