Украинские радикалы перебрасывают оружие в Беларусь. Заявление главы ополчения ЛНР

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На территорию Белоруссии из Украины переброшены несколько автоматов и боеприпасов к ним Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Участники «Правого сектора», запрещенной организации на территории РФ, переправляют оружие и боеприпасы в Белоруссию. Об этом на брифинге заявил начальник управления народной милиции самопровозглашенной ЛНР Ян Лещенко.

«Отдельные обнаглевшие [украинские] пограничники вышли на новый уровень заработка, организовав транспортировку оружия в республику Беларусь», — сказал Лещенко. По его информации, с начала 2020 года украинские радикалы переправили в Белоруссию десять автоматов АК-74, 23 пистолета ПМ, 50 свето-шумовых гранат и пять тысяч патронов к стрелковому оружию.

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов. Позже на предприятиях рабочие устроили забастовки. Протестующие не согласны с победой действующего главы государства Александра Лукашенко, который, по официальным данным, набрал более 80% голосов, передает агентство Nation News. Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что в белорусских протестах принимают участие украинские футбольные фанаты, пишет «Национальная служба новостей».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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