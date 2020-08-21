Лукашенко обвинил США в подготовке беспорядков в Беларуси

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Рабочий визит В. В. Путина в Белоруссию. 25 февраля 2016 г., путин владимир, лукашенко александр
Александр Лукашенко заявил, что Россию хотят окружить кордоном Фото: Официальное интернет-представительство Президента России
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

США управляют протестами в Белоруссии, а европейские страны им подыгрывают. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России», — цитирует Лукашенко RNS. По его мнению, Запад хочет создать вокруг России балто-черноморский кордон, в который войдут страны Прибалтики, Украина и Белоруссия. Он добавил, что республика осталась последним звеном в этой цепи.

Планируют это сделать США, уверен Лукашенко. По его словам, европейские страны подыгрывают американцам, создав в Польше под Варшавой специальный центр.

Массовые протесты в Беларуси начались 9 августа, после президентских выборов. Позже на предприятиях рабочие устроили забастовки. Протестующие не согласны с победой действующего главы государства Александра Лукашенко, который, по официальным данным, набрал более 80% голосов. Лидеры стран Евросоюза осудили насилие против протестующих в Белоруссии и потребовали независимого и прозрачного расследования.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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