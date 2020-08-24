Задержаны лидеры оппозиции Беларуси

Белорусские полицейские задержали двух членов президиума Координационного совета оппозиции (КС) Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову. Об этом сообщили в минской милиции
«Действительно, они задержаны », — цитирует пресс-секретарь минской милиции Наталью Ганусевич РИА «Новости». По ее словам, они были задержаны, так как против них заведены административные дела. Их обвиняют в попытке организации митинга на Минском тракторном заводе, уточняет telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.». Информацию о задержании Дылевского и Ковальковой подтвердил исполнительные директор КС Антон Раднянков.
Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов. Центризбирком республики признал победу действующего президента страны Александра Лукашенко. Позже на предприятиях рабочие устроили забастовки. Лукашенко заявил, что бастующие предприятия будут закрывать, пишет «Утро.ру». 23 августа глава республики во время очередных протестов взял в руки автомат, передает «Дни.ру».
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