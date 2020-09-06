Forbes подсчитал стоимость лечения Навального в Германии

Стоимость лечения блогера Алексея Навального может доходить до 1 500 тысяч евро в сутки. Об этом рассказал генеральный директор компании «Будь здоров», которая занимается организацией лечения иностранных пациентов за рубежом, Борис Долинский.
«Нахождение в нефрологическом отделении интенсивной терапии клиники — с учетом использования различного медицинского оборудования — может стоить от 1000 до 1500 евро в сутки», — приводит слова Долинского Forbes. По его словам, в месяц лечение Навального может доходить до 50 000 евро (почти 4 млн 360 тысяч рублей). Он отметил, что основная статья расходов уходит на персонал, обеспечивающий уход Навальному. Другой собеседник издания предположил, что сумма может серьезно вырасти, если блогеру потребуется дорогостоящее лекарство или дополнительные специалисты.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, после чего блогера госпитализировали. Он впал в кому. Сейчас он находится в Берлине в клинике «Шарите». Жена Алексея Навального Юлия заявила, что российские медики больше не будут иметь отношения к лечению ее мужа, передает «Национальная служба новостей». Так она ответила на предложение доктора Леонида Рошаля к Врачебной палате Германии о создании общей рабочей группы российских и немецких медиков для оценки причин состояния Навального. По мнению врача скорой помощи с 39-летним стажем Михаила Коневского, Рошаль предложил профессиональную помощь немецким коллегам, поскольку обладает большим опытом в медицинской сфере.
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