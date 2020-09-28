Писатель Светлана Алексиевич уехала из Беларуси

Писательница Алексиевич покинула Белоруссию Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Член координационного совета белорусской оппозиции, писатель и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич улетела в Германию. Как заявила ее помощница, этот отъезд никак не связан с уголовным делом против координационного совета.

«Она улетела по своим личным делам. У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду», — рассказала Tut.by помощница писательницы Татьяна Тюрина. О том, когда Алексиевич вернется в Белоруссию, пока неизвестно. Как отметила ее помощница, это будет зависеть от самочувствия писательницы и того, как будут развиваться события.

Координационный совет в Белоруссии был создан по инициативе экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской 14 августа. Тогда она отметила, что совет необходим для «обеспечения трансфера власти». В ответ президент республики Александр Лукашенко заявил, что создание координационного совета оппозиции является попыткой захвата власти в стране.

Позже по факту создания Координационного совета было возбуждено дело о попытке захвата власти, напоминает «Национальная служба новостей». Тогда почти все члены его президиума были арестованы или покинули страну. Из семи членов президиума Координационного совета оппозиции на территории Белоруссии на свободе осталась только лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.