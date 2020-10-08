МВД опубликовало новые данные о деле Навального и его соратнице

МВД заявило, что Марина Певчих не вывозила в Германию никаких бутылок с водой Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Сопровождавшая Алексея Навального в поездке по Томску Марина Певчих не является сотрудницей Фонда борьбы с коррупцией. Об этом сообщил телеведущий Владимир Соловьев со ссылкой на МВД РФ.

«Сопровождавшая Навального Марина Певчих не работает в ФБК», — написал Соловьев в своем telegram-канале. Также МВД сообщает, что при досмотре Певчих, улетевшей из Новосибирска в Германию, не было обнаружено бутылки с водой из номера Навального. По данным министерства, бутылки соратница Навального купила уже в аэропорту.

Ранее сообщалось, что в Германии заявили, что в организме Алексея Навального были обнаружены вещества из группы «Новичок». Позднее его соратники сообщили, что передали в Германию улики из номера гостиницы, где проживал Навальный, в том числе бутылки с водой. По их словам, на них могли быть следы яда. Сам Навальный заявлял, что Певчих много лет работает в ФБК.

Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Борт сел в Омске, блогер впал в кому и был доставлен в местную больницу. Позднее его перенаправили в берлинскую клинику Charite, где он вышел из комы. Сейчас Навальный находится в Германии на реабилитации, позднее он собирается вернуться в Россию.