МВД назвало причины для отказа в приеме экзамена на права

Отсутствие лицензии на осуществление образовательной деятельности у автошколы может стать причиной отказа в приеме экзамена со стороны Госавтоинспекции. Об этом говорится в проекте приказа МВД РФ.
«Основаниями для отказа в назначении места, даты и времени проведения экзамена в составе организованной группы являются отсутствие у организации лицензии на осуществление образовательной деятельности», — приводит ТАСС выдержку из документа. Кроме того, причиной отказа МВД может также послужить отсутствие у автошколы сведений об учебной группе.
В МВД подчеркнули, что при наличии оснований для отказа в проведении экзамена в автошколу будет направляться уведомление с причинами отказа. Оно будет либо лично вручаться представителю автошколы, либо направляться в учебное учреждение заказным письмом.
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