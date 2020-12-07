07 декабря 2020

МВД назвало причины для отказа в приеме экзамена на права

© Служба новостей «URA.RU»
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Куса. Челябинская область, автошкола, учебная, начинающий водитель
Отсутствие у автошколы лицензии является причиной отказа в сдаче ее курсантам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отсутствие лицензии на осуществление образовательной деятельности у автошколы может стать причиной отказа в приеме экзамена со стороны Госавтоинспекции. Об этом говорится в проекте приказа МВД РФ.

«Основаниями для отказа в назначении места, даты и времени проведения экзамена в составе организованной группы являются отсутствие у организации лицензии на осуществление образовательной деятельности», — приводит ТАСС выдержку из документа. Кроме того, причиной отказа МВД может также послужить отсутствие у автошколы сведений об учебной группе.

В МВД подчеркнули, что при наличии оснований для отказа в проведении экзамена в автошколу будет направляться уведомление с причинами отказа. Оно будет либо лично вручаться представителю автошколы, либо направляться в учебное учреждение заказным письмом.

Ранее стало известно, что ГИБДД внесет изменения в теоретическую часть экзамена на водительские права. По информации News.Ru, экзаменационные билеты скорректируют в соответствии со статистикой аварийности на дорогах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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