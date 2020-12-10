В России от коронавируса скончались более 45 тысяч человек

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Число заболевших коронавирусом в РФ растет Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировано 27 927 новых случаев заболевания коронавирусом. Это на 1737 больше, чем днем ранее. По данным федерального оперштаба по борьбе с вирусом, за все время пандемии в стране выявлено 2 569 126 заболевших, 2 033 669 человек выздоровели, 45 280 скончались.

«За последние сутки в России выявлено 27 927 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 18,9% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении оперштаба. За сутки выздоровели 25 877 человек, 562 пациента скончались.

Среди регионов РФ по числу заболевших коронавирусом лидером остается Москва, где за сутки зафиксировали 6730 заболевших. На втором месте — Санкт-Петербург (+3774), на третьем — Московская область (+1351).

Лидером по приросту заболевших среди регионов УрФО остается Свердловская область, где за сутки зафиксировано 392 новых случая заболевания инфекцией. За ней расположились Пермский край (+312), Челябинская область (+299), ХМАО (+224), ЯНАО (+189), Тюменская область (+163) и Курганская область (+109).

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом в России после новогодних праздников зависит от соблюдения противоэпидемиологических мер гражданами страны, пишет RNS. Если население сохранит приверженность к соблюдению всех ограничительных рекомендаций, то закрепится стабилизация эпидпроцесса. В противном случае количество заболевших вырастит вновь. По словам заслуженного врача РФ Александра Карабиненко, число зараженных коронавирусом в России продолжает расти из-за большого числа бессимптомных больных — эти люди активно распространяют вирус в обществе.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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