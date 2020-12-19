Московская биржа не отреагировала на подтверждение победы Джо Байдена на выборах в США. Укрепившийся рубль практически не колебался на торгах. Курс доллара составляет 73,3 рубля (+0,67%), евро поднялся на +0,54% и достиг 89,8 рубля. Нефть марки Brent стоит 52,32 доллара за баррель (+1,59%), техасская WTI стоит 49,06 доллара за бочку (+1,45%).
События в России
Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Это значит, что в 2021 году
В первой половине 2021 года Россия и Саудовская Аравия намерены подписать двустороннюю дорожную карту о торгово-экономическом сотрудничестве. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, в текущем году торговый оборот между стран вырос почти на 60%.
События в мире
Страны ОПЕК+ (экспортеры нефти) могут до конца 2022 года
Китай в 2020 году стал единственной страной из числа ведущих мировых экономик, в которой
Прогнозы и мнения экспертов
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что работающие пенсионеры с маленькой зарплатой могут рассчитывать на индексацию пенсии. Например, это вахтеры, сторожа, дворники и курьеры. Также, по его мнению, индексацию пенсии нужно проводить врачам, медсестрам, учителям и тем, кто выполняет социально значимые функции.
Рубль обладает потенциалом как для укрепления к доллару и евро, так и для ослабления, заявил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. По его прогнозам, текущий год доллар завершит в коридоре 72,5,-74,5 рубля, евро ожидается около 88-90 рублей.
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