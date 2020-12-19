Пенсионерам с маленькой зарплатой нужно проиндексировать пенсии, считает экономист при правительстве РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Московская биржа не отреагировала на подтверждение победы Джо Байдена на выборах в США. Укрепившийся рубль практически не колебался на торгах. Курс доллара составляет 73,3 рубля (+0,67%), евро поднялся на +0,54% и достиг 89,8 рубля. Нефть марки Brent стоит 52,32 доллара за баррель (+1,59%), техасская WTI стоит 49,06 доллара за бочку (+1,45%).

События в России

Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Это значит, что в 2021 году не будут платить налоги по вкладам те россияне, чей процентный доход по таким счетам составит меньше 42,5 тысячи рублей.

В первой половине 2021 года Россия и Саудовская Аравия намерены подписать двустороннюю дорожную карту о торгово-экономическом сотрудничестве. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, в текущем году торговый оборот между стран вырос почти на 60%.

События в мире

Страны ОПЕК+ (экспортеры нефти) могут до конца 2022 года продлить соглашение , которое сейчас регулирует почти 40% мировой добычи нефти. Оно истекает весной 2022 года. Такую надежду выразил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.

Китай в 2020 году стал единственной страной из числа ведущих мировых экономик, в которой произошел положительный экономический рост . В следующем году власти КНР собираются усилить стратегический научно-технический потенциал, повысить самоконтроль производственной цепи поставок, расширить внутренний спрос, усилить антимонопольную политику, а также решить проблемы жилья в больших городах.

Прогнозы и мнения экспертов

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что работающие пенсионеры с маленькой зарплатой могут рассчитывать на индексацию пенсии. Например, это вахтеры, сторожа, дворники и курьеры. Также, по его мнению, индексацию пенсии нужно проводить врачам, медсестрам, учителям и тем, кто выполняет социально значимые функции.

Рубль обладает потенциалом как для укрепления к доллару и евро, так и для ослабления, заявил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. По его прогнозам, текущий год доллар завершит в коридоре 72,5,-74,5 рубля, евро ожидается около 88-90 рублей.