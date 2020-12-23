Пользователи соцсетей считают, что отмена накопительной части пенсии скажется на россиянах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пользователи социальных сетей критически отнеслись к заявлению ЦБ РФ о том, что система накопительных пенсий россиян будет отменена. Соответствующие реакции они опубликовали в своих twitter-аккаунтах.

Ранее первый зампред Банка России Сергей Швецов рассказал, что в России за три года отменят накопительные пенсии. Он уточнил, что деньги россиян не пропадут, передает телеканал 360. Однако пользователи соцсетей построили более пессимистичные прогнозы.

Некоторые пользователи считают, что в будущем в России полностью отменят пенсии.

Фото: Twitter

Они подчеркивают, что в ЦБ РФ полностью готовы к такому варианту развития событий.

Фото: Twitter

Другие связывают отмену пенсий с обеднением россиян и ростом военной мощи России.

Фото: Twitter

Некоторые пользователи в шутку предложили выдавать пенсионерам автомат и гранаты вместо пенсий.

Фото: Twitter

Ранее экс-министр труда России, первый зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Сергей Калашников рассказал, что накопительную часть пенсии россиян стоит отменить. Он уверен, что из-за этого суммы выплат россиянам не изменятся. Заместитель руководителя фракции ЛДПР, глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов считает, что накопительная часть пенсии должна быть добровольной.