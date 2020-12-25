Глава Гознака рассказал, как подделывают паспорта россиян

Самым частым способом подделки паспорта является переклеивание фотографии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Самым часто встречающимся способом подделки паспорта является замена фотографии на другую. Зачастую, выявить такую подделку без специального оборудования затруднительно. Об этом заявил глава Гознака Аркадий Трачук.

«Наиболее часто встречающаяся подделка паспорта — это переклеенная фотография», — цитирует Трачука РИА «Новости». По его словам, без специальных навыков и дополнительного оборудования такую подделку вычислить сложно.

Глава Госзнака подчеркнул, что усиление мер защиты главного документа жителя страны зависит от сроков реализации проекта электронного паспорта. Если в ближайшие несколько лет власти примут решение по данному вопросу, бумажный вариант документа не будет нуждаться в модернизации, подчеркнул Трачук.

Ранее Верховный суд РФ разъяснил признаки подделки российских автомобильных номеров. По информации ведомства, которую приводит «Национальная служба новостей», поддельными считаются все номера с искажениями, которые допускают их неправильное прочтение.