В Московской области приостановят вакцинацию от коронавируса

Вакцинация от коронавируса в Московской области будет приостановлена 1 и 7 января. В остальные дни, несмотря на праздники, вакцинация будет продолжена. Об этом в ходе совещания с зампредами областного правительства рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Еще одна тема, которая волнует всех, — это вакцинация. Подготовлены все необходимые пункты. Вместе с тем, несмотря на праздники, мы будем продолжать вакцинацию», — передает слова Воробьева сайт «Подмосковье сегодня». Губернатор также добавил, что необходимо следить за работой сайта госуслуг, чтобы любой желающий мог подать заявление на прививку от коронавируса.
Ранее ученые рассказали о необходимых условиях вакцинации от коронавируса для пожилых. По их словам, перед вакцинацией людям старше 60 лет необходимо дождаться ремиссии всех хронических заболеваний.
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