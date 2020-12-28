В Московской области приостановят вакцинацию от коронавируса

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Вакцинация от гриппа. Челябинск, минздрав, укол, прививка, шприц, игла, медицина, вирус, вакцина от гриппа
Вакцинации от коронавируса в Подмосковье не будет 1 и 7 января. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вакцинация от коронавируса в Московской области будет приостановлена 1 и 7 января. В остальные дни, несмотря на праздники, вакцинация будет продолжена. Об этом в ходе совещания с зампредами областного правительства рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Еще одна тема, которая волнует всех, — это вакцинация. Подготовлены все необходимые пункты. Вместе с тем, несмотря на праздники, мы будем продолжать вакцинацию», — передает слова Воробьева сайт «Подмосковье сегодня». Губернатор также добавил, что необходимо следить за работой сайта госуслуг, чтобы любой желающий мог подать заявление на прививку от коронавируса.

Ранее ученые рассказали о необходимых условиях вакцинации от коронавируса для пожилых. По их словам, перед вакцинацией людям старше 60 лет необходимо дождаться ремиссии всех хронических заболеваний.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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