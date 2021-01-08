В Норильске на месте схода лавины спасатели нашли 15-летнего подростка. Сейчас он госпитализирован с обморожением и многочисленными переломами.
«Спасенным после схода лавины под Норильском оказался юноша в возрасте 15 лет», — пишет РИА «Новости». Врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.
Ранее стало известно, что в Норильске в районе горнолыжного комплекса сошла лавина. Снегом засыпало шесть построек, в которых могли находиться люди. Сейчас на месте происшествия проводится поисково-спасательная операция, в которой принимают участие 200 человек.
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