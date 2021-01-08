08 января 2021

Спасатели достали подростка из-под лавины в Норильске. Видео

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Под снегом все еще находятся люди Фото: Сергей Шадрин

В Норильске на месте схода лавины спасатели нашли 15-летнего подростка. Сейчас он госпитализирован с обморожением и многочисленными переломами.

«Спасенным после схода лавины под Норильском оказался юноша в возрасте 15 лет», — пишет РИА «Новости». Врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.

Ранее стало известно, что в Норильске в районе горнолыжного комплекса сошла лавина. Снегом засыпало шесть построек, в которых могли находиться люди. Сейчас на месте происшествия проводится поисково-спасательная операция, в которой принимают участие 200 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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