В соцсетях пофантазировали на тему новых сигарет. «А леса самозатухающие будут?»

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Клипарт. Свердловская область, курение убивает, бросил курить, сигареты
В Twitter предположили, что новые сигареты будут делать из навоза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российских пользователей соцсетей рассмешило новое требование к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими. Они предложили свои варианты того, как это должно работать.

Предполагается, что в сигаретную бумагу будут вставлять приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, не даст сигарете гореть. Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев рассказал, что данное требование может начать работать уже через два года.

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В Twitter обсудили другие варианты того, как бороться с пожарами, которые вызывают тлеющие сигареты. Также пользователи предложили их новый состав.

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Пользователи соцсетей сочли данную меру бесполезной. Кто-то даже напомнил, что подобная технология, которая заставит сигареты затухать уже использовалась в СССР.

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Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков рассказал, как бросить курить. Для этого необходимо избегать ситуаций, которые провоцируют в вас это желание, пишет RT. Также он отметил, что можно пользоваться никотиновым пластырем, но лучше не искать электронную замену.

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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