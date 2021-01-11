В Twitter предположили, что новые сигареты будут делать из навоза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российских пользователей соцсетей рассмешило новое требование к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими. Они предложили свои варианты того, как это должно работать.

Предполагается, что в сигаретную бумагу будут вставлять приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, не даст сигарете гореть. Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев рассказал, что данное требование может начать работать уже через два года.

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Пользователи соцсетей сочли данную меру бесполезной. Кто-то даже напомнил, что подобная технология, которая заставит сигареты затухать уже использовалась в СССР.

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Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков рассказал, как бросить курить. Для этого необходимо избегать ситуаций, которые провоцируют в вас это желание, пишет RT. Также он отметил, что можно пользоваться никотиновым пластырем, но лучше не искать электронную замену.