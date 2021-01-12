Замгенпрокурора из УрФО ждут дополнительные обязанности в Москве

После перевода замгенпрокурора по УрФО Игоря Ткачева на аналогичную должность в Москве он будет заменять бывшего уральского замгенпрокурора Юрия Пономарева во время отпуска и командировок. Такой порядок следует из внутреннего документа Генпрокуратуры (имеется в распоряжении редакции).
«На периоды временного отсутствия установить взаимозаменяемость заместителей Генерального прокурора РФ: Пономарев Ю.А. — Ткачев И.В.», — говорится в документе. Также из него следует, что на время отсутствия первого заместителя Генпрокурора Александра Буксмана часть его полномочий будет исполнять Юрий Пономарев. Это касается контроля за исполнением федерального законодательства, работой Высшей аттестационной комиссии, Амурской, Байкальской и Волжской природоохранной прокуратуры, а также прокуратуры комплекса «Байконур».
Ранее Игорь Ткачев подтвердил URA.RU свой перевод в Москву. Ожидается, что должность заместитель генерального прокурора РФ в УрФО займет 60-летний Сергей Зайцев, который исполнял аналогичные обязанности в Приволжском федеральном округе.
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