Для владельцев жилых домов в России готовят изменения

Минсельхоз России поддержал идею о легализации гостиниц в частных домах. Об этом журналистам рассказала член комитета по социальной политике Светлана Бессараб.
«Минсельхоз поддержал предложение Госдумы легализовать отели в частных домах — пока речь идет о сельской местности», — пишут «Известия». По словам Бессараб, в курортных городах и природных зонах отдыха традиционно существуют гостевые дома. Но россияне, которые предоставляют такие услуги без перевода помещения или земельного участка в соответствующую категорию, нарушают законодательство.
Сенатор Валерий Рязанский, в свою очередь, признался, что во время введения запрета законотворцы «перегнули палку». Фактически, принятый в 2019 году законопроект, согласно которому в жилых домах нельзя оказывать гостиничные услуги, сделал нелегальными 350 тысяч мини-отелей и гостевых домов только в Краснодарском крае и Крыму.
Законопроект, запрещающий размещать хостелы в многоквартирных домах, был принят Госдумой в третьем чтении в 2019 году. Позднее против этого проекта проголосовали члены Совета Федерации РФ.
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