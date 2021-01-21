21 января 2021

Для владельцев жилых домов в России готовят изменения

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Центр социальной адаптации для бездомных и для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Екатеринбург, общежитие, постель, койка, хостел, спальное место, мини отель
Сенатор Валерий Рязанский признался, что во время введения запрета законотворцы «перегнули палку». Фото: Анна Майорова © URA.RU

Минсельхоз России поддержал идею о легализации гостиниц в частных домах. Об этом журналистам рассказала член комитета по социальной политике Светлана Бессараб.

«Минсельхоз поддержал предложение Госдумы легализовать отели в частных домах — пока речь идет о сельской местности», — пишут «Известия». По словам Бессараб, в курортных городах и природных зонах отдыха традиционно существуют гостевые дома. Но россияне, которые предоставляют такие услуги без перевода помещения или земельного участка в соответствующую категорию, нарушают законодательство.

Сенатор Валерий Рязанский, в свою очередь, признался, что во время введения запрета законотворцы «перегнули палку». Фактически, принятый в 2019 году законопроект, согласно которому в жилых домах нельзя оказывать гостиничные услуги, сделал нелегальными 350 тысяч мини-отелей и гостевых домов только в Краснодарском крае и Крыму.

Законопроект, запрещающий размещать хостелы в многоквартирных домах, был принят Госдумой в третьем чтении в 2019 году. Позднее против этого проекта проголосовали члены Совета Федерации РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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