Экономист Делягин назвал главный признак нищеты россиян

У граждан России нет денег, чтобы нормально отдохнуть. Это отражает финансовое положение людей в стране, считает экономист Михаил Делягин.
«Это реальная угроза и реальная иллюстрация того, в какой бедности и нищете удерживает граждан России государство», — заявил Делягин «Национальной службе новостей». Экономист подчеркнул, что россияне сильно рискуют, когда берут кредиты, чтобы съездить в отпуск. Если гражданин лишится работы, он просто не сможет вернуть долг.
Ранее сообщалось, что каждый пятый россиянин залезает в кредиты, чтобы поехать куда-то отдохнуть. При этом люди оплачивают отпуск полностью за счет банка, пишут РИА «Новости».
26 января стало известно, что цены на путевки в Турцию для россиян выросли. В 2020 россияне тратили на отдых по 30-40 тысяч на человека, уточняет телеканал 360.
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