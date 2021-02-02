02 февраля 2021

Экономист Делягин назвал главный признак нищеты россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Нищенка. Челябинск, милостыня, санкции, нищая, нищета, бедность, нужда, попрошайка, подаяние, уровень жизни
Многие россияне рискуют, чтобы съездить в отпуск, считает экономист Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У граждан России нет денег, чтобы нормально отдохнуть. Это отражает финансовое положение людей в стране, считает экономист Михаил Делягин.

«Это реальная угроза и реальная иллюстрация того, в какой бедности и нищете удерживает граждан России государство», — заявил Делягин «Национальной службе новостей». Экономист подчеркнул, что россияне сильно рискуют, когда берут кредиты, чтобы съездить в отпуск. Если гражданин лишится работы, он просто не сможет вернуть долг.

Ранее сообщалось, что каждый пятый россиянин залезает в кредиты, чтобы поехать куда-то отдохнуть. При этом люди оплачивают отпуск полностью за счет банка, пишут РИА «Новости».

26 января стало известно, что цены на путевки в Турцию для россиян выросли. В 2020 россияне тратили на отдых по 30-40 тысяч на человека, уточняет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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