Вадим Шумков (справа) показал Владимиру Якушеву (слева) аэропорт, который находится на реконструкции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полпред и министр посетили Курган — курганцы вышли на несогласованную акцию — на бывшего главу района возбудили уголовное дело — курганцы задолжали сотни миллионов в налоговую инспекцию. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 15 февраля — в обзоре URA.RU:

Федеральный министр и полпред президента посетили Курган

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров 12 февраля посетил Курган с рабочим визитом. Он заявил о высоком промышленном потенциале Курганской области.

Также 12 февраля губернатор Вадим Шумков показал полпреду президента России в УрФО Владимиру Якушеву курганский аэропорт, в котором идет реконструкция.

В Кургане прошла акция в поддержку Навального

Несогласованная акция в поддержку Алексея Навального прошла в Кургане 14 февраля. По мнению экспертов, она не смогла собрать большого количества участников.

На бывшего главу курганского района завели уголовное дело

В отношении экс-главы Целинного района Ивана Светличного возбуждено уголовное дело по факту коррупции. Его подозревают во взятке автомобилем, сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Для сельского бизнеса снизят налоги

В Курганской областной думе будут рассматривать законопроект по снижению налогов для сельских магазинов и кафе. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Названа сумма долгов курганцев

Жители Кургана задолжали бюджету 280 млн рублей по имущественным налогам. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба городской инспекции федеральной налоговой службы.