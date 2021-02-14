14 февраля 2021
13 февраля 2021
12 февраля 2021

Самое актуальное в Курганской области на 15 февраля. В Кургане побывали полпред и министр, курганцы задолжали сотни миллионов

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Якушев Владимир и Шумков Вадим. Курган , шумков вадим, якушев владимир
Вадим Шумков (справа) показал Владимиру Якушеву (слева) аэропорт, который находится на реконструкции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полпред и министр посетили Курган — курганцы вышли на несогласованную акцию — на бывшего главу района возбудили уголовное дело — курганцы задолжали сотни миллионов в налоговую инспекцию. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 15 февраля — в обзоре URA.RU:

Федеральный министр и полпред президента посетили Курган

В Кургане прошла акция в поддержку Навального

  • Несогласованная акция в поддержку Алексея Навального прошла в Кургане 14 февраля. По мнению экспертов, она не смогла собрать большого количества участников.

На бывшего главу курганского района завели уголовное дело

Для сельского бизнеса снизят налоги

Названа сумма долгов курганцев

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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