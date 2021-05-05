На Западе назвали оружие РФ, способное уничтожить Англию и Техас

Баллистическая ракета «Сармат» весит 208 тонн и является самым большим оружием в модернизированном ядерном арсенале президента РФ Владимира Путина. Она одним залпом способна уничтожить Англию или американский штат Техас, пишут британские журналисты.
«Россия в этом году проведет три испытания своей межконтинентальной баллистической ракеты „Сармат“. Москва может похвастаться тем, что новое оружие способно ускользнуть от защитного щита США и способно уничтожить территорию размером с Англию и Уэльс или Техас», — говорится в статье Daily Mail.
Кроме того, дальность полета снаряда превышает 9 977 километров, а боеприпас способен передвигаться по непредсказуемым для противника маршрутам, приводят данные argumenti.ru. Полезная нагрузка «Сармата» составляет почти десять тонн. Оружие должно быть принято на вооружение в 2022 году, сообщал ранее президент РФ Владимир Путин.
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